Сидни Кросби: "Должны сыграть отчаянно против "Вашингтона"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби перед шестым матчем 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (3-2) отметил, что его команда должна показать такой же настрой на игру, как и соперник. По его словам, травмы хоккеистов не должны сказываться на игре "Пингвинз".

- Команда понимает, что должна играть отчаянно, - приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Кросби. - Мы должны показать такой же настрой, как и "Вашингтон". Хочу, чтобы команда была более мотивированной, чем в прошлом матче. Травма? Это то, с чем мы сталкиваемся на протяжении сезона. Парни, которые подменяют травмированных, хорошо выполняют свою работу. У нас есть опыт в этом.