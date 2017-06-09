Сидни Кросби: "До победы в серии еще очень далеко"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после разгромной победы над "Нэшвиллом" в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, в серии 3-2) воздержался от эйфории. Он считает, что его команде нужно лучше готовиться к следующей игре, так как она будет на выезде.

- До победы в серии еще очень далеко, честно говоря, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кросби. - Нам по-прежнему нужно прибавлять во многих аспектах игры. В шестом матче нам будет противостоять совершенно другой "Нэшвилл", который перед лицом своим страстных болельщиков не сможет позволить себе дать слабину. Мы должны быть к этому готовы лучше, чем в предыдущих двух поединках у них в гостях. Обе команды будут голодны до победы, и в конечном итоге все сведется к тому, кто лучше воспользуется своими шансами.