19:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сидни Кросби: "Чувствую себя комфортно"

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Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, вернувшийся в строй после сотрясения мозга, отметил, что чувствуют себя комфортно. Также он понимает, что его травма не является чем-то особенным для профессионального спорта.

- Сотрясения мозга случаются в большом количестве в различных видах спорта, - цитирует Sportsnet Кросби. - У парней было по несколько сотрясений и они в порядке. Нужно просто оставаться на правильном пути, правильно работать и быть честным с собой. Я чувствую себя комфортно и уверен, что все будет в порядке.

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