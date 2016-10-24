Сидни Кросби: "Чувствую себя комфортно"

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, вернувшийся в строй после сотрясения мозга, отметил, что чувствуют себя комфортно. Также он понимает, что его травма не является чем-то особенным для профессионального спорта.

- Сотрясения мозга случаются в большом количестве в различных видах спорта, - цитирует Sportsnet Кросби. - У парней было по несколько сотрясений и они в порядке. Нужно просто оставаться на правильном пути, правильно работать и быть честным с собой. Я чувствую себя комфортно и уверен, что все будет в порядке.