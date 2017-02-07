Сидни Кросби: "Число 1000 впечатляет, но я все-таки думаю о тех, с кем играл"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби признался, что не думает о приближающейся отметке в 1000 очков за карьеру. 29-летний канадец на данный момент имеет на своем счету 997 баллов.

- Я особо не задумываюсь о цифрах, - приводит пресс-служба лиги слова Кросби. - Когда сталкиваешься с ними вплотную, хочется познакомиться с ними и двигаться дальше. Думаю, что надо вспомнить всех своих партнеров, с которыми мне довелось повстречаться, подумать о том, как все быстро проходит. Сама цифра впечатляет, но я все-таки думаю о тех, с кем я играл. Эти мысли занимают меня в большей степени. Думаю, что мне очень повезло: я играл в очень хороших командах. Хочу быть стабильным хоккеистом. И в этом плане я доволен. Но мне повезло еще и в том, что играл с некоторыми выдающимися ребятами.