Сидни Кросби: "Чем раньше наберу 1000 очков, тем скорее меня перестанут спрашивать об этом"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби заявил, что надеется скорее набрать 1000 очков в матче регулярного чемпионата НХЛ, чтобы журналисты перестали ему задавать вопросы на эту тему. На данный момент канадец набрал 998 (368+630) баллов в 754 играх в регулярке. В сегодняшней встрече против "Колорадо" (4:1) Кросби не набрал ни одного балла.

– Очки сами о себе позаботятся, – цитирует сайт НХЛ Кросби. – Хочется поскорее добраться до этой отметки. Чем раньше я это сделаю, тем лучше. Я буду честным с вами, просто я уже устал отвечать на вопросы по этой теме. Так что я очень жду цифры в 1000 очков. Надеюсь, что это произойдет в скором времени.