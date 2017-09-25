Сидни Кросби: "Было очень круто сыграть в Lemieux Sports Complex"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения от "Сент-Луиса" (1:4) в предсезонном матче НХЛ отметил атмосферу на арене Lemieux Sports Complex, где "Пингвины" обычно проводят свои тренировки.

– Казалось, болельщики сами были в игре. Они были очень взволнованны на этот счет, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – Это место, где мы обычно тренируемся, но не проводим полные игры. К сожалению, другой радости мы дать не смогли.

Однако все получили удовольствие, особенно дети, которые увидели игру так близко. Тренировки здесь проходят в присутствии нескольких человек, а не при таком ажиотаже. Поэтому было очень круто, что они смогли поделиться своими эмоциями с нами, а мы – с ними.