08:10 | Хоккей — НХЛ

Сидни Кросби: "30 лет? Для меня это только цифры"


Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, которому недавно исполнилось 30 лет, подчеркнул, что для него это только цифры. Он также добавил, что приложит максимум усилий, чтобы воспользоваться временем до завершения карьеры.

– Это всего лишь цифры. Для меня это только цифры, – приводит NHL.com/Ru слова Кросби. – Время еще есть. Но так просто ничего не дается. Я приложу максимум усилий, чтобы воспользоваться этим временем.

Кросби выступает за "Пингвинз" с 2005 года. За это время он провел 591 матч, в которых набрал 731 (283+448) очко.

Кросби. Главный "пингвин"

 

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