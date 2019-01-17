"Сибирь" - "Анахайму" после 12 поражений подряд: "Добро пожаловать в клуб двенадцати"

Пресс-служба "Сибири" в официальном твиттере клуба подколола "Анахайм", проигравший 12 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

- Добро пожаловать в клуб двенадцати, - написано на официальной странице новосибирской команды.

"Сибирь" также в текущем сезоне потерпела 12 поражений подряд. Это было на старте регулярного чемпионата КХЛ. Первой победа пришла к сибирякам в гостевом матче с "Витязем" (4:3).

"Анахайм" не может выиграть с 18 декабря - именно тогда "утки" одержали последнюю, на данный момент, победу над "Питтсбургом". Команда из Калифорнии набрала 47 очков в 47 матчах, она занимает 11 место в Западной конференции. За сегодняшний день она провела три сделки. Форвард Понтус Оберг был обменян в "Миннесоту", а вместо него пришли опытный защитник Майкл Дель Зотто и нападающий "Питтсбурга" Дерек Грант.