Шворц провел первую тренировку с "Сент-Луисом" после травмы

Нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шворц провел первую тренировку с командой на льду после травмы, сообщает официальный сайт клуба. На данный момент хоккеист все еще находится в списке травмированных и врачи не определились с точной датой его возвращения в состав.

Шворц получил травму правой лодыжки 9 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (6:1) и ожидалось, что он пропустит порядка 6 недель.

Форвард провел 30 матчей в регулярном чемпионате в этом сезоне и набрал 35 (14+21) очков.