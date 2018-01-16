13:35 | Хоккей — НХЛ

Шворц провел первую тренировку с "Сент-Луисом" после травмы

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Нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шворц провел первую тренировку с командой на льду после травмы, сообщает официальный сайт клуба. На данный момент хоккеист все еще находится в списке травмированных и врачи не определились с точной датой его возвращения в состав.

Шворц получил травму правой лодыжки 9 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (6:1) и ожидалось, что он пропустит порядка 6 недель.

Форвард провел 30 матчей в регулярном чемпионате в этом сезоне и набрал 35 (14+21) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Ara

16 матчей пропустил- до сих пор лидер(после Хедмана) по +/-! хорошая новость для блюзменов)

17:19

AndersenRUS

re pme Англоязычные комментаторы его называют тоже Шворц.

14:20

pme

Jaden Schwartz. Какой же он Шворц? Дерёвня....

14:02