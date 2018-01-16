Шворц провел первую тренировку с "Сент-Луисом" после травмы

Нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шворц провел первую тренировку с командой на льду после травмы, сообщает официальный сайт клуба. На данный момент хоккеист все еще находится в списке травмированных и врачи не определились с точной датой его возвращения в состав.
Шворц получил травму правой лодыжки 9 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (6:1) и ожидалось, что он пропустит порядка 6 недель.
Форвард провел 30 матчей в регулярном чемпионате в этом сезоне и набрал 35 (14+21) очков.
Материалы других СМИ
Ara
16 матчей пропустил- до сих пор лидер(после Хедмана) по +/-! хорошая новость для блюзменов)
17:19
AndersenRUS
re pme Англоязычные комментаторы его называют тоже Шворц.
14:20
pme
Jaden Schwartz. Какой же он Шворц? Дерёвня....
14:02