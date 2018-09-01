Шумаков прибудет в расположение "Вашингтона" 10 сентября

Новичок "Вашингтона" Сергей Шумаков приедет в расположение клуба 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Шуми Бабаева. Сегодня "Кэпиталз" объявили о подписании контракта с форвардом сроком на 1 год. Зарплата Шумакова в клубе составит 925 тысяч долларов.

- У нас были варианты в НХЛ, но мы сразу остановились, когда появился интерес "Вашингтона", - сказал Бабаев. - Во время общения с этим клубом мы больше ни с кем в переговоры не вступали. В Америку он вылетит на следующей неделе и 10 сентября присоединится к команде.

В прошлом сезоне Шумаков в составе ЦСКА провел 47 матчей и набрал 40 (17+23) очков в регулярном чемпионате КХЛ, а отметился 4 (2+2) очками в 11 встречах Кубка Гагарина.