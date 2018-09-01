Шумаков готов выступать в АХЛ, если не получится сразу заиграть в "Вашингтоне"

"Вашингтон" сегодня объявил о заключении однолетнего контракта новичка с нападающим Сергеем Шумаковым, минувший сезон проведшем в ЦСКА. Таким образом, он стал пятым русским игроком в "Кэпиталз" вслед за Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым. После заключения соглашения агент хоккеиста Шуми Бабаев ответил на вопросы "СЭ".

– Заходила речь о том, на каком месте в составе его видят в "Вашингтоне"?

– Никто ему ничего не гарантировал. Шумакову сказали, что все звенья забиты, поэтому приходи и воюй за место в основном составе. Мы это прекрасно понимаем. Никакого неудовольствия с его стороны, если сразу не получится пробиться, не будет.

– К возможной отправке в АХЛ Шумаков отнесется спокойно и не будет настаивать на возвращении в Россию?

– Да. Он все понимает и готов к тому, что ему придется какое-то время привыкать к североамериканском хоккею. Но, естественно, настроен на то, чтобы сходу пробиться в основу, зарекомендовав себя в предсезонных играх. Сергей очень серьезно готовится к сезону. Целый месяц вкалывал в очень жестком режиме под руководством опытного специалиста по физической подготовке. (Михаил ЗИСЛИС)