Штястны отказался от 26-го номера в "Виннипеге"

Новичок "Виннипега" Пол Штястны отказался от 26-го номера, который ему предложил другой форвард "Джетс" Блэйк Уилер. Хоккеист выступал под этим номером в честь своего отца – двукратного чемпиона мира Петера Штястны.

Добавим, что Штястны-младший дебютирует за "Виннипег" в сегодняшнем матче с "Нэшвиллом", который 32-летний центрфорвард начнет в тройке с Патриком Лайне и Николаем Элерсом.