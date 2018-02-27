20:03 27 февраля | Хоккей — НХЛ

Штястны отказался от 26-го номера в "Виннипеге"

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Новичок "Виннипега" Пол Штястны отказался от 26-го номера, который ему предложил другой форвард "Джетс" Блэйк Уилер. Хоккеист выступал под этим номером в честь своего отца – двукратного чемпиона мира Петера Штястны.

Добавим, что Штястны-младший дебютирует за "Виннипег" в сегодняшнем матче с "Нэшвиллом", который 32-летний центрфорвард начнет в тройке с Патриком Лайне и Николаем Элерсом.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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vikend357

смотрите в следующем году!!!!((((

20:39 27 февраля

vikend357

и какой будет номер??? !!!!

20:39 27 февраля

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