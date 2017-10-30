10:21 | Хоккей — НХЛ

Шон Монахэн: "Годро читает игру лучше всех"


Нападающий "Калгари" Шон Монахэн похвалил за игру с "Вашингтоном" (2:1) своего партнера по команде Джонни Годро, который отметился двумя результативными передачами. А на счету Монахэна победная шайба.

– Это все Джонни, – цитирует официальный сайт НХЛ Монахэна. – Мы с ним работаем каждый день. У него умелые руки и быстрые ноги. Он читает игру лучше всех среди известных мне игроков. Если вы откроетесь в любом месте, он вас найдет. Любая победа для нас важна. Но особенно ценен этот домашний успех. Он как раз сейчас был нужен.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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