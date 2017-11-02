Шнайдер, Кроуфорд и Марло - лучшие игроки дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Лучшим стал вратарь "Нью-Джерси" Кори Шнайдер, который отразил все 37 бросков по своим воротам в матче против "Ванкувера" (2:0).

Второй звездой признан голкипер "Чикаго" Кори Кроуфорд, который также сыграл на ноль во встрече с "Филадельфией" (3:0). В его активе 35 отраженных бросков.

Третьим в списке лучших игроков дня стал нападающий "Торонто" Патрик Марло, который набрал 2 (1+1) очка в игре с "Анахаймом" (3:1).