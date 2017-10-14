Шипачев провел тренировку в составе "Вегаса"

Нападающий Вадим Шипачев, вернувшийся в "Вегас" из фарм-клуба АХЛ, провел тренировку в составе "Голден Найтс". 30-летний россиянин тренировался в звене с Бренданом Лейпсиком и Томашем Носиком.

Следующий матч "Вегас" проведет в ночь с 15 на 16 октября (по московскому времени) с "Бостоном"​.

Напомним, Шипачев не провел в этом сезоне ни одного официального матча. Россиянину не нашлось места в составе "Вегаса" из-за того, что клуб не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики. Игрок не выступал ранее в НХЛ, поэтому "Голден Найтс" смог отдать его в "Чикаго Вулвз" без процедуры драфта отказов.

Форвард провел только четыре предсезонных матча, в которых сделал одну результативную передачу. Он подписал контракт с "Вегасом" весной, став вторым игроком в истории клуба. Ранее форвард выступал в СКА.