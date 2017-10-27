Шипачев провел первую тренировку в составе "Чикаго Вулвз"

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев прибыл в расположение "Чикаго Вулвз", сообщает пресс-служба клуба АХЛ. Он уже провел первую тренировку в составе команды.

Напомним, россиянин уже во второй раз в сезоне отправлен в АХЛ. В НХЛ он провел всего три встречи, в которых забросил одну шайбу. Контракт форварда с клубом рассчитан на два года и 9 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что "Голден Найтс" не рассчитывают на Шипачева и собираются обменять его. Форвард будет играть в АХЛ до тех пор, пока его агент не найдет для него новый клуб.

"Вулвз" в ночь с 27 на 28 октября сыграют с "Гриффинс" – фарм-клубом "Детройта".

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