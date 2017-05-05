06:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Шипачев подписал контракт с "Лас-Вегасом"

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Нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с "Лас-Вегасом", сообщает пресс-служба клуба. Средняя зарплата игрока составит 4,5 миллиона долларов за сезон. 

Отметим, 30-летний форвард ранее выступал за "Северсталь". В 2013 году перешел в СКА, с которым завоевал два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 игр и 19 (4+15) очков.

Для "Лас-Вегаса" следующий сезон станет первым в НХЛ. Шипачев стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка. 22 июня будет проведен драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги. Каждый из клубов сможет защитить на драфте семь нападающих, трех защитников и одного вратаря или восемь игроков без выбора позиции и голкипера. 

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Якут Хан

Удачи и успеха Вадим!

07:47

fifa_guru

Худобин ))

07:38

fifa_guru

может Бишоп?)

07:37

Весёлый©

У кого в НХЛ сейчас есть мощные вторые? ___ Кельвин - ТОП! Юусе - ТОП!

07:37

ViTTyler

каждый клуб защитит основного вратаря, или автоматом или принудительно ... из вторых номеров надо выбирать ================================================= Вот и я об этом. У кого в НХЛ сейчас есть мощные вторые? Или первые, которых придется отдавать из-за потолка?

07:30

Vasek

inspire, хотя это до фонаря, поскольку вратарь под защиту один, то неважно есть запрет на обмен или нет - каждый клуб защитит основного вратаря, или автоматом или принудительно ... из вторых номеров надо выбирать ... -------------- только у Питтсбурга оба вратаря, выигрывавшие Кубок Стенли в качестве стартёра. Вот кто-то из пары МАФ М.Мюррей будет основным у Вегаса.

07:28

inspire

хотя это до фонаря, поскольку вратарь под защиту один, то неважно есть запрет на обмен или нет - каждый клуб защитит основного вратаря, или автоматом или принудительно ... из вторых номеров надо выбирать ...

07:23

Весёлый©

ViTTyler ___ За "Илюху-молодчика"! Такъ победим!

07:20

inspire

кто станет первым номером в воротах Вегаса? =============== а у кого из серьезных воротчиков нет запрета на обмены?

07:18

gibson

Вот это номер! Все бегут из КХЛ. И это в год Олимпиады. Теперь ждем решения Дадонова и Ковальчука.

07:14

ViTTyler

Тема, кстати, и в самом деле интересная. Предлагаю к обсуждению - кто станет первым номером в воротах Вегаса?

07:09

inspire

каждый клуб может защитить 8 полевых и вратаря, остальных Вегас может забрать на драфте расширения. ============== это один из вариантов ... также клуб может защищать по позициям - 7 напов, 3 заща и вратарь, игроки у которых есть в контракте пункт о запрете на обмен, автоматом попадают в защищенные

07:03

ViTTyler

fifa_guru ======= интересно правило проведения выбора игрока? клуб предоставляет или Лас-Вегас возьмет кого захочет чтоб влезть в потолок?)))============================================== ЕМНИП, каждый клуб может защитить 8 полевых и вратаря, остальных Вегас может забрать на драфте расширения.

06:54

Весёлый©

Vasek ___ Да уж, нашлась парочка (упоротых). Им бы еще Майки Ричардса в компанию, дилером - Кевина Стивенса (новость ниже), и совсем как по цитате будет: "У нас было 2 мешка травы, ....".

06:53

Xenosag

СЭ мог и подробно расписать процедуру драфата расширения, думаю многим было бы это интересно. Как сам регламент, так и возможные выборы. В чём сложность статью замутить?

06:48

vasiunchik

Вива!!!

06:47

fifa_guru

интересно правило проведения выбора игрока? клуб предоставляет или Лас-Вегас возьмет кого захочет чтоб влезть в потолок?)))

06:45

Vasek

Шипачев - Доктор Гонзо?!=))

06:28