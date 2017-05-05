Шипачев подписал контракт с "Лас-Вегасом"

Нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с "Лас-Вегасом", сообщает пресс-служба клуба. Средняя зарплата игрока составит 4,5 миллиона долларов за сезон.

Отметим, 30-летний форвард ранее выступал за "Северсталь". В 2013 году перешел в СКА, с которым завоевал два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 игр и 19 (4+15) очков.

Для "Лас-Вегаса" следующий сезон станет первым в НХЛ. Шипачев стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка. 22 июня будет проведен драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги. Каждый из клубов сможет защитить на драфте семь нападающих, трех защитников и одного вратаря или восемь игроков без выбора позиции и голкипера.