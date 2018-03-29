Шикарный индивидуальный победный гол Кузнецова. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в эффектном стиле принес своей команде победу над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). На первой минуте овертайма 25-летний россиянин вкатился в зону соперника, обыграл защитника, сделал разворот и после ложного замаха точно пробил в дальний угол ворот. Эта шайба стала для него 25-й в текущем сезоне.