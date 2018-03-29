06:05 | Хоккей — НХЛ

Шикарный индивидуальный победный гол Кузнецова. Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в эффектном стиле принес своей команде победу над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). На первой минуте овертайма 25-летний россиянин вкатился в зону соперника, обыграл защитника, сделал разворот и после ложного замаха точно пробил в дальний угол ворот. Эта шайба стала для него 25-й в текущем сезоне.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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vasilich21

почему после заставки не воспроизводит? кто знает подскажите.

07:57

spetrov

Разыгрался в этом сезоне. Что творит.

06:19

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