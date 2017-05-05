Шиипачев подписал контракт с "Лас-Вегасом"

Нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с "Лас-Вегасом", сообщает пресс-служба клуба. Средняя зарплата игрока составит 4,5 миллиона долларов за сезон.

Отметим, 30-летний форвард ранее выступал за "Северсталь". В 2013 году перешел в СКА, с которым завоевал два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 игр и 19 (4+15) очков.

Для "Лас-Вегаса" следующий сезон станет первым в НХЛ. Шипачев стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка. 22 июня будет проведен драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги.