Ши Уэбер выбыл до конца сезона из-за операции

"Монреаль" на своем официальном сайте сообщил, что защитник Ши Уэбер не вернется в состав команды в этом сезоне. Хоккеист перенес операцию на сухожилии левой ноги и выбыл до конца чемпионата из-за восстановления.

В клубе выразили надежду, что 32-летний хоккеист сможет восстановиться к старту тренировочного лагеря перед следующим чемпионатом.

Отметим, что в этом сезоне он уже пропустил 26 последних матчей и 32 – в общей сложности из-за повреждения. На счету канадца 16 (6+10) очков и показатель полезности "-8" в 26 играх НХЛ этого сезона.