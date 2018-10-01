Ши Уэбер стал капитаном "Монреаля"

Защитник Ши Уэбер будет капитаном "Монреаля" в предстоящем сезоне НХЛ. Его ассистентами стали нападающие Пол Байрон и Брендан Галлахер, сообщает пресс-служба "Канадиенс".

Предыдущим капитаном "Монреаля" был Макс Пачиоретти – в начале сентября клуб обменял форварда в "Вегас". 33-летний хоккеист стал 30-м капитаном в истории клуба и первым канадским капитаном с 1999 года.

Уэбер был капитаном "Нэшвилла"​ с 2010 по 2016 год. В прошлом сезоне Уэбер из-за травмы ноги провел за "Монреаль" 26 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Уэбер пропустит первые два месяца из-за операции на колене.