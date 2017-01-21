Ши Уэбер: "Роль спецбригады повышается с приближением плей-офф"

Защитник "Монреаля" Ши Уэбер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Нью-Джерси" (3:1) остался доволен итогом встречи. Канадец записал на свой счет заброшенную шайбу после передачи Александра Радулова. Отметим, что все три шайбы "Канадиенс" забросили в большинстве.

– Классно сыграли, – приводит официальный сайт лиги слова Уэбера. – Безусловно, роль спецбригады повышается с приближением плей-офф, когда игры становятся все более напряженными. Поэтому мы работаем над взаимопониманием, чтобы помогать команде побеждать.