09:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ши Уэбер: "Энергетика Радулова очень заразительна"

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Защитник "Монреаля" Ши Уэбер считает, что энергетика Александра Радулова передается всем одноклубникам. Отметим, что хоккеисты знакомы давно, так как играли ранее вместе за "Нэшвилл".

- Все мы встречали в своей жизни людей, чья энергетика так заразительна, которые оказывают такое положительное воздействие, - цитирует пресс-служба НХЛ Уэбера. - Другие заряжаются от него. Он не притворяется. Он на самом деле такой.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/radulov-having-positive-effect-on-canadiens/c-283965170

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

А наши скажут, что он быдло. Учись, Shea Weber! :)

11:46

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