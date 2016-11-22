Ши Уэбер: "Энергетика Радулова очень заразительна"

Защитник "Монреаля" Ши Уэбер считает, что энергетика Александра Радулова передается всем одноклубникам. Отметим, что хоккеисты знакомы давно, так как играли ранее вместе за "Нэшвилл".

- Все мы встречали в своей жизни людей, чья энергетика так заразительна, которые оказывают такое положительное воздействие, - цитирует пресс-служба НХЛ Уэбера. - Другие заряжаются от него. Он не притворяется. Он на самом деле такой.