Шейн Доун: "Я не шокирован решением "Аризоны", это моя вина"

Нападающий Шейн Доун после расставания с "Аризоной" заявил, что в минувшем сезоне показал себя не самым эффективным игроком команды. Напомним, что клуб решил не продлевать контракт с 40-летним хоккеистом, который играл за "Койотов" с 1996 года. За клуб он выступал с 1996 года, всего в лиге на его счету 1540 матчей и 972 (402+570) очка.

– Очевидно, что теперь все будет немного по-другому, – цитирует Arizona Sports Доуна. – Но я в порядке, разбираюсь со своими чувствами и эмоциями. Да, все это очень печально, но такие ситуации – часть игры.

Я не был шокирован таким решением, но я все еще хочу играть. Я понимаю, какое направление выбрала "Аризона". Как игроку, мне нужны эмоции, нужно быть эффективным. Думаю, что в этой ситуации никто не виноват кроме меня. Но я знаю, что могу играть лучше, и хочу всем это доказать. Я "Койот". Я всегда буду им в НХЛ, нужно это понимать.