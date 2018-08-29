Шейн Доун пронесет гроб Маккейна на похоронах

Бывший нападающий "Аризоны" Шейн Доун будет одним из тех, кто пронесет гроб с телом скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна, информирует пресс-служба клуба. Политик умер 25 августа после отказа от лечения рака мозга. Отметим, что 41-летний Доун ныне работает в департаменте хоккейных операций НХЛ. Церемонии прощания состоится в четверг.

– Сенатор Маккейн был отличным примером того, каким должен быть современный лидер, – отметил Доун. – Он представлял Аризону и США с честью и достоинством. Для меня честь, что я мог называть его своим другом. Благодарен его семье за то, что позволили моей семье быть их частью.