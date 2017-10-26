Бывший хоккеист Шейн Доун может получить работу в НХЛ, сообщает TSN. 41-летнему форварду могут предложить должность в отделе хоккейных операций лиги. Он будет присутствовать на собраниях генеральных менеджеров команд, и контактировать с игроками чемпионата.

Отмечается, что эта работа будет схожа с той, что была у Брендана Шэнахэна до того, как стал президентом "Торонто".

Напомним, что летом Доун объявил о завершении карьеры, он играл за "Аризону" с 1996 года. Всего в лиге на его счету 1540 матчей и 972 (402+570) очка.