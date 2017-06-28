Шесть клубов НХЛ хотят подписать Марло

Нападающий Патрик Марло, который станет неограниченно свободным агентом 1 июля, будет иметь много предложений от клубов НХЛ, сообщает The Athletic. 37-летний хоккеист провел 19 сезонов в "Сан-Хосе", в минувшем сезоне он записал на свой счет 46 (27+19) очков в 82 встречах регулярного чемпионата.

В кандидатуре Марло заинтересованы такие клубы, как "Торонто", "Анахайм", "Рейнджерс", "Каролина", "Нэшвилл" и "Лос-Анджелес". Ранее сообщалось, что Марло, как и его одноклубник-ветеран Джо Торнтон, выразили желание остаться в составе "Акул".