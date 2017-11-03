Шайфли, Нойвирт, Эллер - звезды дня в НХЛ

Нападающий "Виннипега" Марк Шайфли признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата против "Далласа" (5:2) форвард оформил хет-трик.

Вратарь "Филадельфии" Михал Нойвирт стал второй звездой дня. Он отразил все 33 броска в матче против "Сент-Луиса" (2:0).

Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер. В игре против "Айлендерс" (4:3) он оформил дубль (включая победную шайбу) и отдал результативную передачу.