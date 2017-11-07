10:30 | Хоккей — НХЛ

Шайфли, Кадри и Грабнер – звезды дня в НХЛ


Нападающий "Виннипега" Марк Шайфли назван первой звездой минувшего игрового дня в НХЛ. Форвард набрал три очка (2+1) в матче регулярного чемпионата с "Далласом" (4:1).

Вторая звезда – нападающий "Торонто" Назем Кадри. Во встрече с "Вегасом" (4:3 Б) он стал автором дубля, забросив две шайбы. Третья звезда – форвард "Рейнджерс" Михаэль Грабнер, забивший два гола в игре с "Коламбусом" (5:3).

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Материалы других СМИ
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