Шайфли избежал серьезной травмы и сыграет с "Нью-Джерси"

Нападающий "Виннипега" Марк Шайфли избежал серьезной травмы, сообщает TSN. Напомним, что форвард получил повреждение верхней части тела во втором периоде матча с "Рейнджерс" (3:0).

Таким образом ожидается, что Шайфли сможет сыграть против "Нью-Джерси" в ближайшем матче. Шайфли уже пропустил 16 игр из-за травмы в этом сезоне, однако, как отмечается, нынешнее повреждение игрока не связано с прошлыми проблемами. В этой "регулярке" Шайфли провел 50 матчей и набрал 51 (21+30) очко.