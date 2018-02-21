Шайбы Тарасенко и Барбашева не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. По шайбе в составе "Блюз" забросили российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко​.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Голы: Кутюр - 24 (Бедкер, Браун), 26:35 - 0:1. БАРБАШЕВ - 4 (Бродзяк, Яшкин), 28:23 - 1:1. Донской - 11 (Кутюр, Власик), 32:05 - 1:2. Бедкер - 12 (Тирни, Хансен), 35:54 - 1:3. ТАРАСЕНКО - 24 (бол., Данн), 39:36 - 2:3.

Вратари: Хаттон (57:39) - Джонс.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (8+12+13) - 23 (12+6+5).

Наши: Барбашев (13:15/1/0), Тарасенко (21:36/3/-1) - -.

21 февраля. Сент-Луис. Scottrade Center.