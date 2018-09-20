Шайбы Рубцова и Воробьева помогли "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс"

"Филадельфия" обыграла "Рейнджерс" в предсезонном матче НХЛ - 6:4. По шайбе в этой встрече забросили нападающие "Флайерз" Герман Рубцов и Михаил Воробьев. Защитник Егор Замула отыграл 14 минут 47 секунд.

В составе команды из Нью-Йорка 2 (1+1) очка набрал форвард Павел Бучневич, который провел на площадке 15 минут 13 секунд. Владислав Наместников за 18 минут 17 секунд результативными действиями не отметился.

НХЛ

Контрольный матч

"Рейнджерс" - "Филадельфия" - 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Наши: Наместников (18:17/1/-1), Бучневич (15:13/5/1) - Воробьев (17:33/3/0), Рубцов (12:25/2/0), Замула (14:47/0/0).