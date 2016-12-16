Шайбы Панарина и Анисимова помогли "Чикаго" победить "Айлендерс"

"Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Айлендерс" – 5:4.

В составе победителей дублем и одной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Его партнер по команде Артем Анисимов также отметился заброшенной шайбой.

Российский форвард "Айлендерс" Николай Кулемин набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Чикаго" – 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)

Голы: Лэдд - 4 (Кин, Чимера), 2:14 - 1:0. Сизикас - 4 (КУЛЕМИН), 3:48 - 2:0. ПАНАРИН - 12 (бол., Сибрук, Кит), 9:47 - 2:1. АНИСИМОВ - 14 (бол., Кейн, ПАНАРИН), 13:03 - 2:2. Хосса - 16 (Хартман, Тэйвз), 14:08 - 2:3. Стром - 3 (Нельсон, Бойчак), 15:20 - 3:3. Ли - 9 (Хэмоник, Таварес), 20:22 - 4:3. ПАНАРИН - 13 (бол., Сибрук, Кит), 39:41 - 4:4. Паник - 8 (Расмуссен, Крюгер), 53:47 - 4:5.

Вратари: Грайсс (58:57) - Дарлинг.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 32 (11+14+7) - 32 (13+7+12).

Наши: Кулемин (14:17/1/+1) - Анисимов (17:09/3/-1), Панарин (16:47/3/-1).

16 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.