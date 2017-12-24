Шайбы Овечкина и Орлова – в тройке лучших голов недели в НХЛ

НХЛ назвала топ-10 лучших голов прошлой игровой недели в регулярном чемпионате. Третье место заняла шайба защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова в матче против "Далласа" (4:3 ОТ). На второй строчке – гол форварда "Кэпиталз" Александра Овечкина в овертайме встречи с "Анахаймом" (3:2 ОТ).

Лучшим стала шайба нападающего "Дакс" Адама Хенрика в игре против "Нью-Джерси" (3:5).

10. Эндрю Кольяно ("Анахайм")

9. Патрик Лайне ("Виннипег")

8. Митч Марнер ("Торонто")

7. Джейк Дебраск ("Бостон")

6. Патрик Кэйн ("Чикаго")

5. Патрик Кэйн ("Чикаго")

4. Хампус Линдхольм ("Анахайм")

3. Дмитрий Орлов ("Вашингтон")

2. Александр Овечкин ("Вашингтон")

1. Адам Хенрик ("Анахайм")