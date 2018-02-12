Шайбы Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Детройтом"

"Вашингтон" на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Детройту" в овертайме - 4:5. Победная шайба на счету Томаша Татара.
Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин за 20 минут 43 секунды набрал 2 (1+1) очка, форвард Евгений Кузнецов за 20 минут 3 секунды сделал 1 передачу, а защитник Дмитрий Орлов за 22 минуты 48 секунд забросил шайбу. Каждый из россиян завершил встречу с показателем "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Детройт" - 4:5 ОТ (1:1, 0:3, 3:0, 0:1)
Голы: ОВЕЧКИН - 33 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 4:20 - 1:0. Абделькадер - 9 (Нильсен), 13:37 - 1:1. Гленденинг - 8 (Хелм, Нильсен), 36:53 - 1:2. Манта - 19 (Зеттерберг, Дженсен), 37:02 - 1:3. Татар - 13 (Ларкин, Атанасиу), 39:49 - 1:4. Коннолли - 14 (Бигл), 42:32 - 2:4. ОРЛОВ - 8 (Смит-Пелли, Бигл), 54:02 - 3:4. Бэкстрем - 13 (бол., Карлсон, ОВЕЧКИН), 59:43 - 4:4. Татар - 14 (Ларкин, Дженсен), 62:47 - 4:5.
Вратари: Холтби (57:44 - 59:43) - Ховард.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 27 (8+2+15+2) - 29 (6+17+5+1).
Наши: Овечкин (20:43/3/-2), Кузнецов (20:03/1/-2), Орлов (22:48/1/-2) - -.
11 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Томаш Татар
Mon65
Впереди сложная выездная серия матчей. Вот где надо будет все, что есть выложить, чтобы достойно пройти это испытание.
09:33
Монте-Кристо (Мститель) .
Mon65 ................... Разочарую. Бэкстрем и Оши не выходят на свой прежний уровень. Они очень далеки от этого. Стараться в одном отдельном периоде, не значит на свой прежний уровень выйти. Не надо фантазий. При этом, если Оши играет более-менее с желанием и не очень далек от своей прежней формы, то Бэкстрем - это тень себя прежнего.
09:24
Mon65
Плохо что проиграли, но хорошо, что Саня забил 33-й и набрал 60-е очко. Да и набранное очко командой очень кстати. С более слабыми командами, не попадающими в плоф, играют спустя рукава. И вообще, в этом году фееричных матчей Вашингтон почти не проводил (в отличие от прошлого сезона). Все натяг, все фифити-фифти. Хорошо, что судя по отчету Графа, на свой уровень выходят Бэкстрем и Оши. Может еще увидим фееричный хоккей в исполнении столичных.
08:59
Монте-Кристо (Мститель) .
При этом отмечу, что в этом сезоне Нисканен лучший защитник Вашингтона по игре в обороне. Самый надежный. Потом идет Карлсон. И уж потом Орлов. А в совокупности всех качеств, по игре в атаке и в обороне, лучший из защитников Вашингтона - это Карлсон.
03:31
Монте-Кристо (Мститель) .
А косячил у Вашингтона в обороне в этом матче больше всех Нисканен. Первый гол полностью на его совести. Чистый привоз. Еще в одном моменте он за своими воротами ошибся, после чего последовал пас на пятак и Холтби не выручил.
03:20
Монте-Кристо (Мститель) .
Вашингтон с середины первого периода по конец второго всего три раза бросил в створ ворот соперника. Так он провел и вторую половину предыдущего матча. Абсолютная инертность и нежелание играть. Конечно, Детройт старался, прессинговал, но на то ты и профи, чтобы быть готовым к этому. Надо преодолеть себя и быть лучше соперника. Детройт же в эти 1.5 периода полностью переигрывал Вашингтон. Хотя не сказать, что очень упирался. Просто Вашингтон по сути саботировал игру. Создавал видимость своего присутствия на льду. Хорошо, что их Холтби выручал раз за разом. Но в конце второго периода поплыл и он. В третьем периоде все поменялось. Вашингтон прибавил в скорости и старании. И рисунок игры поменялся на 180 градусов. 17 бросков в створ ворот. По другим источникам - 15. Тотальное преимущество. Вопрос в другом, где они раньше были и чем занимались ? Причем некоторые продолжали отсутствовать и в третьем периоде. Например, Кузнецов. Он вообще провел матч слабо. Лучшим в третьем периоде, я считаю, был Орлов. И третье звено в новом составе: Коннолли-Эллер-Бигл. Тротц перемешивал составы звеньев. Бэкстрем и Оши старались. Бэкстрем попал в штангу. А за 17 секунд до конца третьего периода забил. Заставив голкипера ошибиться. Овечкин снова провел матч ниже своих возможностей. Забив гол в начале игры, взял пример с Кузнецова, и ушел в тень. Где и находился остальное время. Даже в третьем, ударном периоде не он был лучшим на льду у Вашингтона.
03:09
Упёртый русский
Там ещё Ванкувер разрывает будущего финалиста от Запада (6-0 уже!), по мнению вчерашнего СЭ...
02:38
Упёртый русский
Наши ребята молодцы, играли прилично. Холтби не выручил, Орпик попривозил...
02:37
Andrew Arshavin
Зато Овечку с 60-м очком!
01:54
maks55555
Чудом очко спасли, зачем был нужен этот второй период непонятно. С Айлендерс Детройт в овертайме проиграл, а с Вашингтоном уже смог выиграть.
01:52
van der sar
591.
01:51