Шайбы Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Детройтом"

"Вашингтон" на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Детройту" в овертайме - 4:5. Победная шайба на счету Томаша Татара.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин за 20 минут 43 секунды набрал 2 (1+1) очка, форвард Евгений Кузнецов за 20 минут 3 секунды сделал 1 передачу, а защитник Дмитрий Орлов за 22 минуты 48 секунд забросил шайбу. Каждый из россиян завершил встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Детройт" - 4:5 ОТ (1:1, 0:3, 3:0, 0:1)

Голы: ОВЕЧКИН - 33 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 4:20 - 1:0. Абделькадер - 9 (Нильсен), 13:37 - 1:1. Гленденинг - 8 (Хелм, Нильсен), 36:53 - 1:2. Манта - 19 (Зеттерберг, Дженсен), 37:02 - 1:3. Татар - 13 (Ларкин, Атанасиу), 39:49 - 1:4. Коннолли - 14 (Бигл), 42:32 - 2:4. ОРЛОВ - 8 (Смит-Пелли, Бигл), 54:02 - 3:4. Бэкстрем - 13 (бол., Карлсон, ОВЕЧКИН), 59:43 - 4:4. Татар - 14 (Ларкин, Дженсен), 62:47 - 4:5.

Вратари: Холтби (57:44 - 59:43) - Ховард.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (8+2+15+2) - 29 (6+17+5+1).

Наши: Овечкин (20:43/3/-2), Кузнецов (20:03/1/-2), Орлов (22:48/1/-2) - -.

11 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.