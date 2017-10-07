Шайбы Наместникова и Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Флориду" - 5:3. Российские нападающие Владислав Наместников и Никита Кучеров забросили по шайбе. Наместников за 17 минут 6 секунд успел нанести три броска в створ и провести три силовых приема. Кучеров за 19 минут 15 секунд игрового времени нанес четыре броска в створ. Защитник "молний" Михаил Сергачев за 16 минут 3 секунды нанес четыре броска в створ. Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 33 из 36 бросков соперника.

В составе "Флориды" на площадке появился Евгений Дадонов. За 18 минут 33 секунды на его счету один результативный пас, один бросок в створ и один силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Флорида" - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы: Палат (2), Поинт, Наместников, Кучеров - Брикли, Писик, Юбердо