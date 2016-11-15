Шайбы Кучерова и Наместникова принесли "Тампе" победу над "Айлендерс"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Айлендерс" со счетом 4:0. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой, а также ассистировал своему партнеру Владиславу Наместникову.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Тампа-Бэй" – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Браун – 2 (Пакетт, Коберн), 18:58 – 0:1. Кэллахэн – 1 (Шустр, Хедман), 19:40 – 0:2. КУЧЕРОВ – 6 (Стэмкос), 34:24 – 0:3. НАМЕСТНИКОВ – 3 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 37:02 – 0:4.

Вратари: Галак – ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 25 – 13.

Броски: 34 (10+4+20) – 31 (10+17+4).

Наши: Кулемин (13:26/0/0) – Кучеров (17:38/3/2), Наместников (14:45/2/1), Нестеров (19:24/0/0)..

15 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.