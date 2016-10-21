Шайба Якупова не спасла "Сент-Луис" от проигрыша "Эдмонтону"

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Сент-Луис". В составе победителей 2 (1+1) очка набрал нападающий Конор Макдэвид. Единственную шайбу "Блюз" забросил российский нападающий Наиль Якупов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Сент-Луис" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: ЯКУПОВ - 2 (Эдмундсон, Яшкин), 23:37 - 0:1. Питлик - 3 (Секера, Летестю), 26:22 - 1:1. Лучич - 2 (Макдэвид, Эберле), 40:36 - 2:1. Макдэвид - 4 (п.в.), 59:22 - 3:1.

Вратари: Тальбо - Аллен (58:40 - 59:22).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 23 (9+7+7) - 35 (11+10+14).

Наши: Слепышев (10:06/1/0) - Якупов (12:29/1/1), Тарасенко (21:12/7/-2)

