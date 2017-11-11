Шайба Якупова не спасла "Колорадо" от поражения в матче с "Оттавой"

"Оттава" победила "Колорадо" со счетом 4:3 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" потерпели второе поражение кряду. Напомним, что эта встреча проходила в Швеции в рамках выездной серии лиги.

В составе победителей дубль оформил Марк Стоун, вторая его шайба стала для команды победной. У "Колорадо" голом отметился нападающий Наиль Якупов. Россиянин забросил пятую шайбу в этом сезоне, проведя на льду 12 минут и нанеся два броска по воротам.

Защитник Никита Задоров отыграл 13 минут, нанес один бросок и заработал показатель полезности "-1". Голкипер Семен Варламов отразил 28 бросков из 32 по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Оттава" – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: ЯКУПОВ - 5 (бол., Керфут, Уилсон), 8:16 - 1:0. Клаессон - 1 (Хоффман, Карлссон), 8:36 - 1:1. Стоун - 10 (Одуйя, Уайдмэн), 15:10 - 1:2. Керфут - 6 (Комо, Жирар), 29:41 - 2:2. Дидоменико - 3 (Фанеф, Пайэтт), 33:21 - 2:3. Маккиннон - 5 (Рантанен, Ландескуг), 52:53 - 3:3. Стоун - 11 (Брассар, Карлссон), 60:59 - 3:4.

Нереализованный буллит: Нието (38:33, "Колорадо").

Вратари: ВАРЛАМОВ - Андерсон.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 19 (11+3+5+0) - 32 (9+12+10+1).

Наши: Задоров (13:05/1/-1), Якупов (12:29/2/0) - -.

10 ноября. Стокгольм. Ericsson Globe.