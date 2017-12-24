Шайба Якупова и 31 сэйв Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Аризону"

"Колорадо" на выезде переиграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Наиль Якупов. Также ворота "Эвеланш" защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 31 бросок.

"Колорадо" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Аризона" - на 15-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Колорадо" - 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Голы: Седерберг - 5 (Нието, Немет), 30:20 - 0:1. Комфер - 6 (бол., ЗАДОРОВ, Керфут), 31:36 - 0:2. ЯКУПОВ - 8 (бол., Барберио), 33:26 - 0:3. Нието - 5 (Комо, Керфут), 34:06 - 0:4. Степан - 7 (мен., Келлер), 38:12 - 1:4. Степан - 8 (мен., Мартинук), 48:08 - 2:4. Андригетто - 6 (бол., Жост, Уилсон), 48:37 - 2:5. Седерберг - 6 (Рантанен, Барберио), 53:31 - 2:6.

Вратари: Раанта (Уэджвуд, 33:26) - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 40 - 34.

Броски: 33 (13+12+8) - 28 (13+7+8).

Наши: - - Якупов (8:57/3/1), Задоров (26:42/5/2).

24 декабря. Глендейл. Gila River Arena.