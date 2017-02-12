Шайба Ягра помогла "Флориде" обыграть "Нэшвилл"

"Флорида" обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. Одну из шайб в составе "Пантерз" на свой счет записал 44-летний форварда Яромир Ягр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Флорида" - 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Голы: Ягр - 10 (Яндл, Юбердо), 4:24 - 0:1. Йоси - 7 (бол.), 9:19 - 1:1. Йокинен - 7 (бол., Трочек, Смит), 25:52 - 1:2. Арвидссон - 15 (Эллис, Йоси), 26:56 - 2:2. Бьюгстад - 2 (Сгарбосса, Пайсик), 27:24 - 2:3. Трочек - 19, 27:53 - 2:4. Барков - 11 (бол., Юбердо), 29:53 - 2:5. Арвидссон - 16 (мен., Эллис), 37:01 - 3:5. Юбердо - 2 (Петровик), 42:30 - 3:6. Арвидссон - 17 (Вебер), 58:48 - 4:6. Трочек - 20 (п.в., Йокинен, Смит), 59:22 - 4:7.

Вратари: Ринне (Сарос, 27:53, 55:49 - 58:45, 58:48 - 59:22) - Луонго.

Штраф: 26 - 22.

Броски: 30 (5+14+11) - 37 (10+13+14).

Наши: - - -.

Нэшвилл. Bridgestone Arena.