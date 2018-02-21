Шайба Ворачека принесла "Филадельфии" победу над "Монреалем"

"Филадельфия" на своем льду обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Автором победной шайбы в овертайме стал чешский нападающий Якуб Ворачек.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Монреаль" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Питри - 9 (Алзнер, Юдон), 17:47 - 0:1. Патрик - 7 (бол., Жиру, Ворачек), 27:18 - 1:1. Байрон - 14 (Плеканец, Галлахер), 48:45 - 1:2. Ворачек - 12 (Кутюрье, Гостисбеер), 58:35 - 2:2. Ворачек - 13 (Гостисбеер, Филппула), 61:26 - 3:2.

Вратари: Лион - Прайс.

Штраф: 5 - 11.

Броски: 33 (10+12+8+3) - 27 (8+13+6+0).

Наши: Проворов (25:18/1/0) - -.

21 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.