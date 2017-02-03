Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" переиграть "Торонто"

"Сент-Луис" нанес поражение "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. В составе "Блюз" голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Эта шайба стала для него 23-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Торонто" – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Марнер – 13 (Бозак, ван Римсдайк), 14:22 – 0:1. Стин – 10 (Шаттенкирк, Штястны), 17:58 – 1:1. Штястны – 13 (Стин, Пьетранджело), 26:27 – 2:1. ТАРАСЕНКО – 23 (Лехтеря, Парэйко), 27:02 – 3:1. Парэйко – 4 (бол., Пьетранджело, Фаббри), 31:02 – 4:1. Штястны – 14 (Парэйко, Эдмундсон), 52:28 – 5:1.

Вратари: Аллен – Андерсен.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 31 (11+9+11) – 27 (10+8+9).

Наши: Барбашев (9:36/1/0), Тарасенко (18:12/5/+1), Якупов (10:56/1/-1) – Зайцев (19:40/0/-2), Сошников (11:35/3/-1).

Сент-Луис. Scottrade Center.