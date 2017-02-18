Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче с Баффало"

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Сент-Луис" со счетом 3:2. Победной оказалась шайба Райана О`Райлли. В составе "Блюз" отличился российский нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Сент-Луис" - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: ТАРАСЕНКО - 28 (Шворц, Эдмундсон), 1:31 - 0:1. Баптист - 3 (Айкел, Кейн), 9:34 - 1:1. Кейн - 20 (Богосян, Баптист), 31:58 - 2:1. Р. О`Райлли - 13 (бол., Ристолайнен, Окпосо), 39:28 - 3:1. Апшолл - 6 (мен.), 55:03 - 3:2.

Вратари: Ленер - Аллен (1:22 - 1:31, 58:20 - 58:48, 59:10).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 28 (9+12+7) - 39 (10+12+17).

Наши: Куликов (18:15/1/-1) - Барбашев (10:56/0/-1), Тарасенко (19:18/3/1).

18 февраля. Баффало. KeyBank Center.