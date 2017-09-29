Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения

"Сент-Луис" на своем льду уступил "Миннесоте" в предсезонном матче НХЛ. Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко стал автором первой заброшенной шайбы во встрече.

НХЛ

Предсезонный матч

"Сент-Луис" - "Миннесота" - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Тарасенко - 1 (бол., Шенн, Пьетранджело), 8:06 - 1:0. Канин - 1 (Койл), 16:27 - 1:1. Сундквист - 1 (Томпсон, Меган), 35:44 - 2:1. Куинси - 1, 49:29 - 2:2. Койл - 1 (мен.), 59:55 - 2:3.

Вратари: Аллен - Дубник.

29 сентября. Сент-Луис. "Скоттрэйд-центр".