Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Чикаго"

"Каролина" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Одну из шайб "Харрикейнз" забросил нападающий Андрей Свечников, который отыграл 11 минут 56 секунд.

Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на льду 18 минут 21 секунду и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Каролина" - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Голы: Свечников - 4 (Мартинук, Валлмарк), 4:46 - 0:1. Славин - 2 (бол., Уильямс, Валлмарк), 9:09 - 0:2. Ди Джузеппе - 1 (Макгинн, Фольк), 15:53 - 0:3. Де Хаан - 1 (Ахо, Терявяйнен), 21:20 - 0:4. Кейн - 12 (Анисимов, Густафссон), 24:34 - 1:4. Кемпф - 2 (Саад, Рутта), 30:53 - 2:4. Шмолц - 2 (Сибрук, Кейн), 43:33 - 3:4.

Вратари: Кроуфорд (58:03) - Дарлинг.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 38 (13+14+11) - 34 (16+10+8).

Наши: Анисимов (18.21/5/-2) - Свечников (11.56/1/0).

9 ноября. Чикаго. United Center.