Шайба Сошникова помогла "Торонто" обыграть "Баффало"

"Торонто" обыграл "Баффало" в предсезонном матче - 3:1. В составе "Мэйпл Ливз" по голу забили Джеймс ван Римсдайк, Каспери Капанен и Никита Сошников. Россиянин забросил шайбу в пустые ворота. На площадке он провел 13 минут 48 секунд. Защитник Никита Зайцев отыграл 22 минут 19 секунд и записал на свой счет результативную передачу. Ринат Валиев провел на льду 15 минут 8 секунд. В составе "Сйэбрз" 18 минут 28 секнуд отыграл защитник Виктор Антипин.

В еще одном поединке "Нью-Джерси" обыграл "Рейнджерс" - 2:1. Кроме того, "Оттава" разгромила "Монреаль".

НХЛ

Предсезонные матчи

"Баффало" - "Торонто" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Фашиг - Ван Римсдайк, Капанен, Сошников.

"Нью-Джерси" - "Рейнджерс" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Бландизи, Стлаффорд - Кроули.

"Оттава" - "Монреаль" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Браун (2), Райнхарт, Одуйя, Стоун - Хадон.