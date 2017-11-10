Шайба Слепышева помогла "Эдмонтону" обыграть "Нью-Джерси". Видео

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" - 3:2 в овертайме. Гол на свой счет в этой встрече записал нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев, который провел на площадке 10 минут 27 секунд. Эта шайба стала первой для россиянина в сезоне. Победный гол забил Леон Драйзайтль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Эдмонтон" - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бойл - 1 (Гиббонс, Мур), 5:33 - 1:0. СЛЕПЫШЕВ - 1 (Лучич, Ньюджент-Хопкинс), 26:50 - 1:1. Стэффорд - 5 (Хенрик, Мюллер), 38:25 - 2:1. Лучич - 3 (Ньюджент-Хопкинс, Кассиан), 43:21 - 2:2. Драйзайтль - 5 (Макдэвид, Расселл), 64:43 - 2:3.

Вратари: Шнайдер - Тэлбот.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 34 (12+12+7+3) - 32 (7+12+7+6).

Наши: - - Слепышев (10:27/2/0).

10 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.