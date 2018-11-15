Шайба Сибрука принесла "Чикаго" победу над "Сент-Луисом"

"Чикаго" с минимальным счетом обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором единственного гола стал канадский защитник Брент Сибрук.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Сент-Луис" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Сибрук - 3 (бол., Тэйвз, Кейн), 24:05 - 1:0.

Вратари: Кроуфорд - Аллен (57:40 - 57:49, 58:43).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 19 (10+5+4) - 28 (8+10+10).

Наши: Анисимов (15.42/2/0) - Барбашев (9.41/0/0), Тарасенко (18.53/3/0).

15 ноября. Чикаго. United Center.