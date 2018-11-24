Шайба Ракелля принесла "Анахайму" победу над "Эдлмонтоном"

"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Рикарда Ракелля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ньюджент-Хопкинс - 6 (бол., Макдэвид, Чейссон), 48:55 - 0:1. Ритчи - 1 (Ракелль, Петтерссон), 59:43 - 1:1. Ракелль - 4 (Монтур, Гецлаф), 60:14 - 2:1.

Вратари: Гибсон (58:58 - 59:43) - Коскинен.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (8+5+11+2) - 28 (7+11+10+0).

23 ноября. Анахайм. Honda Center.